Deizisau (pol) – In der Nacht zum Sonntag hat ein Einbrecher ein Fenster eines Sonnenstudios im Schießhausweg in Deizisau aufgehebelt und ist so ins Gebäude gelangt. Zwischen Samstag, 19.15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, erbeutete er Geld in bislang unbekannter Höhe aus einem Geldbeutel und einem Sparschwein.

