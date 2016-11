Aichwald (pol): In der Nacht zum Sonntag ist in eine Diakoniestation in der Alten Dorfstraße im Ortsteil Aichschieß eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter hebelte eine Tür am Hintereingang auf und gelangte so in das Bürogebäude. Ersten Erkenntnissen nach betrat der Unbekannte lediglich ein unverschlossenes Büro im zweiten Obergeschoss. Die anderen Räumlichkeiten waren laut Polizei alle abgeschlossen. Auf den ersten Blick ist nichts entwendet worden. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden.

