Baltmannsweiler (pol) – Nach Angaben der Polizei ist am frühen Sonntagmorgen zwischen 1 und 7 Uhr in ein Einfamilienhaus am Marktplatz eingebrochen worden, während die Bewohner im Obergeschoß schliefen. Das vorherige mehrfache Klingeln an der Haustür nahmen die Bewohner zwar wahr, aber beachteten es nicht weiter. Vermutlich ging der Einbrecher davon aus, dass niemand zu Hause sei und brach die Hauseingangstür auf. Er durchsuchte im Wohnzimmer Schränke und Schubladen, bis ihm ein geringer Bargeldbetrag in die Hände fiel, mit welchem er unerkannt flüchten konnte. Die Bewohner bemerkten den Einbruch erst am Sonntagmorgen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige