Ohmden (pol) - Über das vergangene Wochenende ist in den Kindergarten im Wiestalweg eingebrochen worden. Der Dieb schlug, wie die Polizei schreibt, in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 07.45 Uhr, vom Garten aus ein Fenster ein und entriegelte es anschließend. Er stieg in den Gruppenraum ein und gelangte über einen Flur zum Büro. Hier wurde ebenfalls die Tür gewaltsam aufgebrochen. Im Innern durchstöberte der Eindringling dann Schränke, die er zuvor aufgehebelt hatte, auf der Suche nach Bargeld.

Mit einer Geldkassette und einer Geldmappe, darin verschiedenes Münzgeld und Geldscheine, machte sich der Dieb wieder über das Einstiegsfenster von dannen. Zurück ließ er einen Schaden von 1.000 Euro. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Kirchheim, Tel. 07021/501-0, entgegen.