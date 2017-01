Oberboihingen (pol) - In die Büroräume einer Sozialeinrichtung in der Stattmannstraße ist ein noch Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montagmorgen, sieben Uhr, hebelte der Einbrecher nach Angaben der Polizei gleich vier Fenster auf und stieg in die dahinter liegenden Büroräume ein. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem. Ob aus den Büros etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

