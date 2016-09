Esslingen (pol) - Einen unbekannten Einbrecher, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Büro im Pliensauwasen eingedrungen ist, sucht die Polizei nach eigenen Angaben. Der Unbekannte schlug mit mehreren großen Steinen sämtliche Fensterscheiben des Bürogebäudes ein und durchsuchte im Gebäudeinnern Schränke und Schubladen. Sämtliche Ersatzschlüssel, welche auf einem Regal lagen, wurden vom Täter mitgenommen. Zuvor zerstörte er aber noch zwei aufgestellte Bildschirme. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr Esslingen war mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug am Tatort, um die zerstörten Scheiben mit Spanplatten zu sichern.

