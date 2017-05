Esslingen (pol) – Ein bisher unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr und Montagmorgen, 8.45 Uhr, in das Vereinsheim der Berkheimer Hammerschmiede eingebrochen. Dabei warf er mit einem Stein ein Toilettenfenster auf der Rückseite des Gebäudes ein. Im Gastraum der Vereinsstätte entwendete er eine Geldkassette. Aus dem Keller stahl er mehrere Kartons mit Spirituosen im Wert von zirka 700 Euro. Laut Polizei konnten am Tatort Spuren gesichert werden.

