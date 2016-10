Esslingen (pol) - Mit einem Ständer für Sonnenschirme ist am frühen Montagmorgen die Glastür einer Apotheke am Oberen Metzgerbach eingeworfen worden, berichtet die Polizei. Die Tat ereignete sich kurz nach 4 Uhr. Ein Unbekannter hatte den schweren Schirmständer mit Granitsockel gegen die Tür geworfen, so dass diese zu Bruch ging. Aus dem Inneren nahm der Dieb eine kleine Menge Wechselgeld sowie mehrere Packungen eines Schlafmittels mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet auch Hinweise, wo der verwendete Schirmständer zuvor gegebenenfalls gestohlen worden war (Polizeirevier Esslingen, Tel.0711/3990-0). Der bei dem Einbruch angerichtete Schaden beträgt über 1.000 Euro

