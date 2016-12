Altbach (pol) - Am Sonntagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in Altbach ein. Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr nachts, als der Einbrecher eine Zugangstür aufhebelte. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

