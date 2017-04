Aichwald (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Krummhardt eingedrungen. Dabei hat der Täter Schmuck und Bargeld von noch unbestimmtem Wert erbeutet. Nach polizeilichen Angaben hebelte der Täter zwischen 20.40 Uhr und 01.00 Uhr ein Fenster des Gebäudes im Eichenweg auf und durchsuchte ansclhießend alle Räume. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Zeugenhinweise.

