Esslingen (pol) - Am Donnerstag, zwischen 12.25 Uhr und 19.30 Uhr, ist in der Stettener Straße in Wäldenbronn in ein Bürogebäude eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte der unbekannte Täter laut Polizei ins Gebäude. Der Einbrecher durchsuchte das Mobiliar eines Büroraums und den Nebenraum. Er nahm Bargeld, eine Digitalkamera sowie einen Bierkrug und persönliche Gegenstände mit.

