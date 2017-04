Esslingen (pol) - In das Cafe der Hochschule in der Flandernstraße in St. Bernhardt ist in der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und dem frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Wie der Täter ins Gebäude gelangte, ist bislang noch unbekannt. Am Montag wurden kurz nach sieben Uhr ein offenstehendes Fenster und eine offene Tür zum Treppenhaus festgestellt. Einbruchspuren waren keine vorhanden. Im Cafe wurden die Schränke durchsucht sowie zwei Tresore gewaltsam von der Wand entfernt und mitgenommen. Weiterhin nahm der Einbrecher Süßigkeiten und Getränkedosen mit einem Energiedrink mit. Der Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Anzeige