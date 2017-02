Leinfelden-Echterdingen (pol) - In das Gebäude einer Firma in der Echterdinger Nikolaus-Otto-Straße ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter stiegen nach Angaben der Polizei auf ein Vordach und hebelten von dort aus ein Toilettenfenster auf.

Im Inneren wurden auf zwei Stockwerken in sämtlichen Büros die Schränke durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach nahmen die Einbrecher ein mobiles Telefon und etwas Bargeld mit. Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung vor Ort.