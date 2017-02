Nürtingen (pol) - Ein unliebsamer Gast suchte in der Nacht von Freitag auf Samstag

das in der Johannesstraße befindliche evangelische Gemeindehaus auf. Polizeiangaben zufolge, warf der Unbekannte mit einem faustgroßen Stein ein Fenster im Erdgeschoss ein und gelangte so ins Gebäudeinnere, wo er gewaltsam mehrere Türen auftrat. Im Büroraum im Obergeschoß fand er

einen Wandtresor, welchen er abschraubte und komplett mitnahm. Dann verschwand der Unbekannte über eine Fluchttür im Erdgeschoß. Spuren wurden am Tatort gesichert und die Ermittlung nach dem Täter aufgenommen. Zum Inhalt des Tresors liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der Schaden am Fenster und den Türen beträgt 800 Euro.

Anzeige