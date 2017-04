Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zwei Fotoapparate der Marke Fujifilm JX 370 sind bei einem Einbruch in einen Kindergarten im Fichtenweg in Leinfelden entwendet worden. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.15 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.15 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Fenster ins Innere. In einem Büroraum wurden sämtliche Schränke durchwühlt und die Fotoapparate mitgenommen. Weiterhin öffnete der Einbrecher eine Geldkassette sowie ein Keramikschwein. Da beides leer war, musste er ohne Bargeld von dannen ziehen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 800 Euro.

In der Nacht zum Montag wurde der Polizei gegen 2.15 Uhr eine verdächtige Person in der Lilienstraße in Leinfelden gemeldet. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mann über den Zaun des dortigen Kindergartens geklettert war. Im Rahmen der Fahndung konnten die sofort verständigten Beamten den Verdächtigen, einen polizeibekannten 33-Jährigen, in der Nähe festnehmen. Er hatte Aufbruchwerkzeug sowie eine Sturmhaube bei sich. Er wurde nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Bei dem Kindergarten in der Lilienstraße wurde kein Einbruch festgestellt.