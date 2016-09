Kirchheim unter Teck (pol) - Diebe sind am Wochenende in die Räume eines Vereins für Jugendsozialarbeit eingedrungen. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntag, 17.15 Uhr, schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe zu den in der Neue Weilheimer Straße befindlichen Vereinsräumen ein, wie die Polizei berichtet. Offenbar auf der Suche nach Bargeld durchsuchten die Eindringlinge zielgerichtet die Büroräume. Da Bargeld in den Räumen nicht aufbewahrt wurde, mussten die Gauner ohne Beute davonziehen. Sie hinterließen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

