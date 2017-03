Wernau (pol) - Freitagnacht zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern in eine Privatwohnung in der Köngener Straße einzudringen. Polizeiangaben zufolge stiegen die Einbrecher über das Dach von einem Carport in das Fenster des Neubaus nahe eines Hotels. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht. Vermutlich wurden die Täter durch den heimkehrenden Bewohner gestört, worauf sie sofort die Flucht ergriffen. Das bisher angesammelte Diebesgut wurde glücklicherweise zurück gelassen.

