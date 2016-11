Wernau (pol) - Am Feiertag sind Diebe in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße eingedrungen. Zwischen 9.45 Uhr und 18.45 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster zum Untergeschoss der Doppelhaushälfte auf. Sie betraten und durchsuchten laut Polizei alle Räume. Ob und was genau die Gauner gestohlen haben, ließ sich noch nicht abschließend feststellen. Vermutlich waren die Diebe im Schutze eines rückwärtig angrenzenden und dicht bewachsenen Baumgrundstücks ungesehen bis an das Gebäude.

Anzeige