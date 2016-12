Esslingen (pol) - In ein Juweliergeschäft am Roßmarkt in Esslingen wurde am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr eingebrochen. Eine männliche Person schlug mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe im Bereich der Eingangstüre des Juweliergeschäfts ein und entwendete aus der dortigen Ablage Silber und Goldschmuck. Mehrere Zeugen konnten den Täter anschließend beobachten und ansprechen. Er lief laut Polizei nach der Tat zwei Häuserblocks weiter und fuhr dann mit einem Fahrrad in Richtung Schelztorstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Der flüchtende Täter konnte als etwa 18-Jähriger mit kurzen blonden Haaren beschrieben werden. Desweiteren hatte er einen Jutebeutel bei sich. Der Wert des entwendeten Schmucks wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen die Hinweise zum flüchtenden Täter machen können oder diesen auf der Flucht beobachtet haben, sich unter 0711/3990 330 zu melden.

