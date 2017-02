Aichwald (pol) - Einbrecher sind am Donnerstag im Ortsteil Aichschieß in ein Haus eingedrungen, so die Polizei. Die Tat ereignete sich gegen 19.30 Uhr in der Beethovenstraße. Mindestens zwei unbekannte Männer schlichen durch verschiedene Gärten zu einem Wohnhaus. Anwohner bemerkten dies und verständigten die Polizei. Bereits wenige Minuten danach rannten die Unbekannten aus dem Wohngebäude in Richtung Rotackerweg davon. Eine kurz darauf eingetroffene Polizeistreife entdeckte ein aufgebrochenes Fenster und informierte die zur Fahndung herbeigeeilten Polizeikräfte. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber an der Suche nach den Flüchtigen beteiligt. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten in Windeseile das ganze Haus durchsucht. Eine geringe Summe Bargeld ließen die Diebe mitgehen. Leider blieb die Fahndung ohne Erfolg.

