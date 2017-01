Ludwigsburg (ots) - Beamte der Verkehrswegefahndung des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am 02. Januar in Stuttgart Bad Cannstatt einen mit vier Männern besetzten Mercedes kontrolliert und sind dabei auf mutmaßliches Diebesgut gestoßen, so die Polizei. Die mit den weiteren Ermittlungen betraute Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch hat beim Polizeipräsidium Ludwigsburg nun mehrere hundert Fotos von sichergestellten Gegenständen im Internet veröffentlicht. Dabei könnte es sich um Diebesgut handeln, das die Tatverdächtigen seit dem Sommer des vergangenen Jahres bei Wohnungseinbrüchen sowohl in Stuttgart als auch in den Kreisen Ludwigsburg, Böblingen und Esslingen sowie im Rems-Murr-Kreis erbeutet haben. Viele der Gegenstände weisen individuelle Merkmale auf und könnten von Einbruchsopfern wiedererkannt werden. Die Ermittler hoffen, durch die Veröffentlichung Diebesgut zuordnen und dadurch weitere Einbruchsdiebstähle aufklären zu können.

Fotos und Kontaktdaten finden Sie hier: https://www.polizei-bw.de/Dienststellen/PPLudwigsburg/Seiten/170125EGWED.aspx