Plochingen (pol) – Über eine möglicherweise offenstehende Haustüre ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Esslinger Straße gelangt. Dort hebelte er laut dem Polizeibericht die Tür zu den Büroräumlichkeiten einer Firma auf, wo er sämtliche Schränke und Schreibtische auf der Suche nach Wertgut durchwühlte. Den bisherigen Ermittlungen zu Folge fand er aber offensichtlich nichts Lohnenswertes und zog ohne Beute wieder ab. Allerdings hinterließ er durch sein brachiales Vorgehen einen Schaden von etwa 2000 Euro an der Bürotür.

