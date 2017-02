Köngen (pol) - In ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kehlstraße ist ein noch Unbekannter am Mittwoch, vermutlich in den Abendstunden, eingedrungen, so die Polizei. Der Einbrecher hatte sich nach Aufhebeln der Balkontüre im Obergeschoss Zutritt zum Objekt verschafft und dürfte von dem gegen 19.45 Uhr nach Hause kommenden Bewohner gestört worden sein. In den Wohnräumen war noch nichts durchwühlt. Der Einbruch wurde erst später bemerkt, als der Hausbesitzer nach oben ging und die aufgebrochene Balkontür entdeckte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

