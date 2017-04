Nürtingen (pol) - In ein Wohn- und Geschäftshaus in der Oberboihinger Straße im Ortsteil Zisishausen ist am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr eingebrochen worden. Die noch unbekannten Täter stiegen nach Angaben der Polizei zunächst auf das Dach des Verkaufsraumes und erreichten die Dachterrasse. Dort hebelten sie die Terrassentüre zur Küche auf und gelangten so ins Innere. Sie durchstöberten die Büros und entdeckten einen größeren Tresor. Das massive Behältnis mit einem Gewicht von etwa 300 Kilogramm schleiften sie zum Hausflur und brachten ihn vors Haus. In diesem Augenblick fuhr der Hausbesitzer auf das Grundstück.

Er sah, dass zwei Personen in der Dunkelheit auf einem Fußweg vom Grundstück in Richtung Nürtingen wegliefen und entdeckte kurz später den vor dem Hauseingang liegenden Tresor. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verliefen bislang erfolglos. Zur Spurensicherung kamen die Kriminaltechniker vor Ort.

Der bei dem Einbruch entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 07022/92240 entgegen.