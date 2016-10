Filderstadt (pol) - Am Montag gegen 18:40 Uhr versuchte ein junger, dunkel bekleideter Mann in der Gotthard-Müller-Straße eine Terrassentüre aufzuhebeln und in die ebenerdige Wohnung einzudringen. Hierbei wurde er laut Polizei durch eine Anwohnerin, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, gestört. Der Einbrecher ergriff ohne Beute die Flucht. Am der Terrassentür entstand Sachschaden.

