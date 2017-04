Filderstadt-Bernhausen (pol) - Bargeld und Schmuck hat ein Einbrecher erbeutet, der am Sonntagabend gegen 21 Uhr in eine Wohnung in der Echterdinger Straße einstieg. Der unbekannte Täter verschaffte sich nach Angaben der Polizei durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt zum Gebäude. Nachdem er mehrere Räume bereits durchstöbert hatte, kam die Bewohnerin nach Hause. Der Täter rannte daraufhin über den Balkon ins Freie. Er erbeutete eine Geldbörse und einen goldenen Ring. Der Tatverdächtige soll zirka 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Er führte ein Handy mit und leuchtete damit die Wohnung aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen.

