Köngen (pol) - In die Büroräume einer Firma in der Blumenstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei wurde eine große Summe Bargeld gestohlen. Auf bisher ungeklärte Weise gelangte der Täter zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr, ins Gebäude.

Im zweiten Obergeschoss durchstöberte er sämtliche Räume auf der Suche nach Bargeld, wobei er verschlossene Schränke aufbrach. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Wendlingen bittet um Hinweise unter Telefonnummer 07024/920990.