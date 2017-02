Ostfildern (pol) - Am Freitag ist in zwei Wohnungen in der Parksiedlung und in Kemnat eingebrochen worden. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der Arbeitsweise geht die Polizei davon aus, dass es sich um denselben Täter gehandelt hat. In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 23.45 Uhr hebelte der Unbekannte die Terrassentür eines Reihenhauses in der Friedrichstraße auf. Er durchsuchte

daraufhin sämtliche Räumlichkeiten. Das genaue Diebesgut ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Am Freitagabend drang der Täter über eine Balkontür inein Gebäude in der Robert-Koch-Straße ein. Auch hier durchwühlte er sämtliche Zimmer und Behältnisse. Er entwendete eine rote

Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld und einen Reisepass. Ob der Einbrecher weitere Sachen erbeutete, steht derzeit noch nicht fest. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren an beiden Tatorten. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um Zeugenhinweise.

