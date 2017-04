Plochingen (pol) - In das katholische Kirchengemeindezentrum in der Hindenburgstraße ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Am Morgen wurde ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite festgestellt. Durch dieses war der Einbrecher nach Polizeiangaben in das Kolpingzimmer gelangt und hatte dort drei Schranktüren gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

