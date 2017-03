Nürtingen/Wolfschlugen/Wendlingen (pol) - Drei Einbrüche in verschiedenen Gemeinden im Landkreis hat die Polizei heute am Nachmittag gemeldet.

In einen Handy-Laden in der Johannesstraße in Nürtingen ist ein unbekannter Dieb in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen, gegen zehn Uhr, entdeckt. Der Eindringling hebelte die Eingangstür auf und entwendete mehrere Mobilfunkgeräte verschiedener Marken im Wert von etwa 5.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Offenbar auf Schmuck abgesehen hatte es ein Einbrecher in Wolfschlugen, der in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße eingedrungen ist. Nach dem Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gelangte er in das Gebäude, wo er in mehreren Räumen das Mobiliar durchwühlte. Was genau gestohlen wurde, muss noch festgestellt werden. Der Täter machte sich unerkannt aus dem Staub.

Mit brachialer Gewalt ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, sieben Uhr, in einen Bürocontainer auf dem Lagerplatz einer Firma in der Heinrich-Otto-Straße in Wendlingen eingebrochen. Nachdem er zunächst erfolglos versucht hatte, die Türe aufzuwuchten, verbog er diese mit massiver Gewalt soweit, dass er in den Container eindringen konnte. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Allein der angerichtete Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.