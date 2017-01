Nürtingen (pol) - In die Räumlichkeiten einer Akademie in der Neckarstraße sowie die Büroräume einer Firma im ehemaligen Zementwerk ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden, so die Polizei. In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, acht Uhr, wurde an beiden Gebäuden jeweils mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen. Ersten Erkenntnissen nach hat der Einbrecher in der Firma nichts Stehlenswertes vorgefunden. In einem Büro der Akademie fand der Unbekannte Bargeld in bislang unbekannter Höhe. An den Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Anzeige