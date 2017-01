Kirchheim (pol) - Vermutlich zwei Täter sind am Dienstag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr bis kurz nach 18 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Erkenbergstraße eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Über eine aufgehebelte Terrassentür auf der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher ins Innere. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach nahmen die Unbekannten einige hundert Euro Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie unerkannt über die Terrasse. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

