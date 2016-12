Weilheim (pol) - Zu drei versuchten Einbrüchen ist es zwischen Sonntag und Montagmorgen, fünf Uhr, in der Ortsmitte von Weilheim gekommen. In zwei Fällen waren Bäckereifilialen in der Brunnenstraße und in einem Fall ein Kosmetikstudio in der Oberen Grabenstraße betroffen. Der noch unbekannte Täter versuchte nach Polizeiangaben über die Eingangstüren in die Räumlichkeiten zu gelangen, indem er diese mit einem Werkzeug aufhebeln wollte. Das gelang ihm jedoch nicht. Ohne Beute musste er wieder abziehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten von ein und demselben Täter verübt wurden. Der von ihm angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Anzeige