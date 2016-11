Nürtingen (pol) - Über ein aufgehebeltes Fenster ist in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, 11.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Schulstraße im Stadtteil Reudern eingebrochen worden. Im Inneren wurden laut Polizei mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Nachbarn war am Mittwochnachmittag ein weißer Sprinter mit schwarzer Motorhaube und bulgarischer Zulassung in der Straße aufgefallen. Die beiden Insassen waren offensichtlich suchend die Straße entlang gefahren. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang über den Notruf 110 anzurufen, wenn jemand ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen bemerkt.

