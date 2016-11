Filderstadt (pol) - In zwei Wohnhäuser ist im Laufe des Dienstags eingebrochen und Schmuck sowie Bargeld entwendet worden. In der Zeit zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über die aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einer Zweizimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rhönstraße in Plattenhardt. Die Terrasse befindet sich auf der Gebäuderückseite des Hauses. Im Inneren wurde laut Polizei das gesamte Mobiliar durchwühlt.

Zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr hebelte ein Einbrecher die Balkontür einer Dreizimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bonlandener Hornbergstraße auf. In der Wohnung durchsuchte er sämtliche Einrichtungsgegenstände. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Wert des gesamten Diebesguts beträgt mehrere Tausend Euro.