Dettingen (pol) - Die Abwesenheit ausgenutzt hat ein Unbekannter, der am Sonntag, in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 19.30 Uhr, in ein Wohnhaus im Hornbergweg eindrang. Der Einbrecher hebelte laut Polizei mit einem Brechwerkzeug ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so ins Innere. Dort durchsuchte er verschiedene Räumlichkeiten nach Wertsachen. Offenbar wurde er nicht fündig, weshalb er ohne Beute wieder abzog. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Anzeige