Esslingen (pol) - Schmuck und Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag um die Mittagszeit bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hirschlandstraße in Oberesslingen erbeutet. Der Unbekannte gelangte, nach Angaben der Polizei, in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr über eine aufgehebelte Wintergartentür ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er das Mobiliar und entwendete Schmuck in bislang unbekanntem Wert sowie etwas Bargeld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der angerichtete Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Anzeige