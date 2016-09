Ostfildern (pol) - Drei Einbrüche sind beim Polizeiposten Ostfildern am Mittwochmorgen angezeigt worden. Sie wurden vermutlich von ein und demselben Täter zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, an Objekten zwischen Scharnhausen und Nellingen begangen. Der Unbekannte gelangte durch eine eingeschlagene Glasscheibe eines Gewächshauses ins Innere einer Gärtnerei in der Kreuzbrunnenstraße. Dort hebelte er zwei Türen auf und durchwühlte im Verkaufs- und Binderaum alle Schubladen. Der Täter erbeutete weniger als fünf Euro, richtete aber einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Auf dem Nachbargrundstück wollte der Einbrecher über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Firma einsteigen. Laut Polizei gelang es ihm jedoch nicht, das Fenster zu öffnen. Bei einem in der Nähe gelegenen Aussiedlerhöfen hebelte er das Fenster zu einem Büro auf. Dort durchsuchte er die Schränke sowie mehrere Schubladen und fand in einer Kaffeekasse einen geringen Bargeldbetrag. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Tatorte und der Vorgehensweise geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Anzeige