Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Unbekannter ist am frühen Montagmorgen überrascht worden, nachdem er in eine Gaststätte in der Hauptstraße im Stadtteil Echterdingen eingebrochen ist.

Nach Angaben der Polizei brach er gegen 2.25 Uhr durch ein Fenster in die Gaststätte ein. Der Täter öffnete gewaltsam eine Kasse und legte sich das entwedete Bargeld zum Diebstahl bereit. Hierbei wurde er von den zurückkehrenden Gaststättenbetreibern überrascht. Sie hörten jedoch nur noch, wie sich der Täter floh und alamierten sofort die Polizei. Mehrere Streifenwagen nahmen umgehend die Fahndung auf.

Diese verlief bislang erfolglos. Wie sich herausstellte, ließ der Einbrecher das Münzgeld zurück und flüchtete nach ohne Beute. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Auf der Anfahrt verunglückte ein Streifenwagen, dessen 28-Jähriger Fahrer beim Abbiegen von der Echterdinger Straße in die Plieninger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Ampelmast prallte. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Zur Sicherung des Ampelmastes war die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen im Einsatz.