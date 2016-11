Esslingen (pol) - Am Freitagabend ist ein 23-Jähriger aus seinem Schlaf erwacht und sah einen Einbrecher vor sich in seiner Wohnung. Der junge Mann war im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses im Ina-Seidel-Weg eingeschlafen. Um 18.27 Uhr wachte er durch Geräusche auf und sah unvermittelt einen Einbrecher vor sich stehen. Dieser flüchtete ohne Beute sofort aus dem Haus. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, verlief ergebnislos. Laut Polizei war der Einbrecher in das Haus gelangt, indem er eine Terrassentür aufhebelte. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort. Der Einbrecher war ungefähr 35-40 Jahre alt, hellhäutig und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine dunkle Jacke und eine enganliegende Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Anzeige