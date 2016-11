Reichenbach an der Fils (pol) - In zwei Firmen am vergangenen Wochenende in der Leintelstraße eingebrochen worden. An einem metallverarbeiteten Betrieb hebelten die unbekannten Einbrecher laut Polizei ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. Anschließend brachen sie weitere sieben Türen auf und durchstöberten in der Produktionshalle und in den Büros sämtliche Schränke und Schubladen. Die Polizei geht davon aus, dass nichts entwendet wurde.

Vermutlich dieselben Täter drangen auch über eine nicht verriegelte Hintertür in die Firmenräume eines Steinmetzbetriebes ein. Dort durchsuchten sie ebenfalls verschiedene Räume und erbeuteten eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Der leere Geldbeutel konnte in einem naheliegenden Gebüsch aufgefunden werden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an den Tatörtlichkeiten.