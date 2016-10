Neuhausen (pol) – Ein unbekannter Täter ist am Samstagabend zwischen 18 und 22.30 Uhr in zwei Wohnungen in der Bismarckstraße eingedrungen. Im ersten Fall hebelte er eine Terrassentür auf und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Im Gebäude daneben hebelte er ein Fenster auf, bislang steht nicht fest, was der Täter dort entwendete. Das Polizeirevier Filderstadt bittet Zeugen um Hinweise unter 0711/7 09 13.

