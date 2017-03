Kreis Esslingen (pol) – Dieselben Einbrecher haben womöglich am Samstagabend ihr Unwesen in Wolfschlugen und Unterensingen getrieben. Laut Polizei könnte es sich aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe um dieselben Täter handeln. In Wolfschlugen erbeuteten Unbekannte in einer Wohnung in einem Haus in der Esslinger Straße Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. In Unterensingen wurden zwei Männer in einem Einfamilienhaus in der Neckarstraße gegen 21.45 Uhr von den heimkehrenden Bewohnern gestört. Sie flüchteten über die Terrassentür ins Freie. Die Einbrecher stahlen hier Armbanduhren im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Die Polizei Nürtingen bittet um Hinweise unter 07022/92240.

Anzeige