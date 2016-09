Kirchheim (pol) - In der Nacht zum Freitag ist ein Einbrecher in eine Wohnung in der Kolbstraße in Kirchheim eingebrochen. Gegen 2.30 Uhr kletterte der Unbekannte auf einen Balkon im Hochparterre. Über eine offen Balkontür gelangte er in eine Wohnung. Dort durchsuchte er die Zimmer und nahm einen Geldbeutel und ein MacBook an sich. Als der Unbekannte mit seiner Taschenlampe ins Schlafzimmer leuchtete, erwachten die Bewohner. Der 29-jährige Wohnungsinhaber schrie den Eindringling an, worauf dieser flüchtet und dabei das MacBook fallen ließ. In dem gestohlenen Geldbeutel befanden sich etwa vier Euro.

