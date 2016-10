Ostfildern (pol) - Unbekannte sind, nach Angaben der Polizei, in der Nacht von Montag auf Dienstag in verschiedene Räume im Ruiter Krankenhaus und in ein angeschlossenes Fitness-Center eingebrochen. Der oder die Diebe gelangten in der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 5.15 Uhr, über den Haupteingang ins Innere. Dort begaben sie sich ins Untergeschoss und wuchteten in einem dortigen Sekretariat zwei Spinde auf.

Weil sie hier nichts von Interesse vorfanden, öffneten sie weitere Umkleidespinde von Angestellten.

Als sie auch da erfolglos waren, hebelten sie die Eingangstüre in den Fitnessbereich auf und durchsuchten die dortigen Büroräume, wo sie dann mehrere Hundert Euro erbeuteten. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort.