Kirchheim (pol) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Einbrecher in den Verkaufsraum eines Forst- und Gartengeräte-Handels in der Zementstraße in Kirchheim eingedrungen und haben dabei Diebesgut im Wert von rund 75.000 Euro erbeutet, wie die Polizei berichtet.

Die Unbekannten stiegen über das Gartentor und hebelten an der Rückseite des Gebäudes ein zur Bundesstraße hin gelegenes Fenster auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort sammelten sie die ausgestellten Geräte, wie Freischneider, Motorsägen, Laubbläser und auch Arbeitskleidungstücke ein und brachten sie durch die Einstiegsstelle zu einem bereitgestellten Fahrzeug. Auch die Kasse brachen sie auf und nahmen einen Bargeldbetrag in unbekannte Höhe mit. Zum Abtransport dürfte mindestens ein Kleintransporter nötig gewesen sein.

Anzeige

Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Kirchheim unter Tel. 07021/5010 entgegen.