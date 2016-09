Esslingen (pol) - Ein 51-jähriger Esslinger ist am frühen Freitagmorgen kurz nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Esslingen durch die Polizei festgenommen worden.

Der einschlägig polizeibekannte Esslinger war gegen 1.30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er über ein Fenster in eine Gaststätte in der Berliner Straße eingebrochen und in die Gasträume eingestiegen ist. Sie verständigten sofort die Polizei. Im Verlauf der Fahndung konnte der 51-Jährige, der die Gaststätte zwischenzeitlich wieder verlassen hatte, in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Seine Beute, mehrere hundert Euro Münzgeld, hatte er laut Polizei noch bei sich.

Wie sich herausstellte, war der Esslinger auch für einen Diebstahl am Donnerstagabend in einer Gaststätte in der Plochinger Straße verantwortlich. Dort waren gegen 20.15 Uhr einem Mitarbeiter eines Automatenaufstellers beim Bestücken von Geldspielautomaten mehrere Bündel Geldscheine gestohlen worden. Auch diese Beute im Wert von etwa 2000 Euro konnten bei dem Esslinger sichergestellt werden.

Der 51-Jährige, der beide Straftaten einräumte, wurde am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wurde erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde im Anschluss vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt.