Denkendorf (pol) – Gleich zwei Mal haben Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag in Denkendorf in der Mühlhaldenstraße zugeschlagen – ohne etwas mitzunehmen. Zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, drangen die Unbekannten nach Angaben der Polizei in das Tennis-Vereinsheim und in eine in der Nähe gelegene Gaststätte ein.

In beiden Fällen brachen sie Türen auf der Gebäuderückseite auf und durchwühlten bei ihrer Suche Schränke und Schubladen nach lohnenswerten Dingen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Diebe aber nicht fündig und mussten deshalb ohne Beute wieder abziehen. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass beide Einbrüche in Zusammenhang stehen. Der durch die Einbrecher verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen werden vom Polizeiposten Neuhausen geführt.

