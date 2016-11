Plochingen (pol) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen. Nachdem er ein vergittertes Fenster auf der Gebäuderückseite aufgehebelt hat, stieg der Einbrecher in das Gebäude ein. In den Gasträumen wuchtete er mehrere Geldspielautomaten auf und plünderte sie aus. Ebenso entwendete er aus einem Geldbeutel an der Theke das Wechselgeld. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht genau bekannt, der entstandene Schaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

