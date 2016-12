Leinfelden-Echterdingen (pol) - In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter in die Räume einer Weinhandlung in der Gartenstraße eingebrochen, so die Polizei. Der Unbekannte stemmte ein Fenster auf und durchsuchte hauptsächlich die Büroräume. Er brach eine Handkasse mit Kleingeld auf und steckte eine Digitalkamera der Marke Canon ein. Mit einem Karton voll Flaschen mit Tennessee Whiskey in der Hand verließ der Einbrecher den Tatort. Der Schaden wurde auf einige hundert Euro geschätzt.

